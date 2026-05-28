Рада распространила требование локализации на оборонные закупки гражданских товаров - Кисилевский
Верховная Рада приняла расширение локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны. Согласно одобренному в целом законопроекту №11520 «О публичных закупках», до 31 декабря 2032 года оборонные закупки гражданских товаров будут осуществляться с требованием локализации. Новации по оборонным закупкам заработают через 9 месяцев после опубликования закона. За это правительство должно доработать подзаконные акты и технические системы.
Теперь при закупках автобусов, легпрома, тралов или другой гражданской продукции, к которой применяется локализация в публичных закупках, будет действовать требование локализации и в оборонных закупках. Также в список товаров, на которые распространяется требование локализации, добавлены бронежилеты, шлемы и механизированные средства разминирования. Правительство по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки получит право формировать дополнительный перечень товаров оборонного и двойного назначения, к которым будет применяться требование локализации.
Кроме того, законопроект №11520 «О публичных закупках» предусматривает усовершенствование процедур применения локализации. В частности:
вводится понятие производственной себестоимости, которая станет базой для расчета степени локализации. Это позволит противодействовать мошенникам, которые «надували» степень локализации, например, за счет воображаемых маркетинговых услуг.
повышается порог к закупкам с локализацией. Раньше он был 200 тыс грн, теперь – 1 млн грн. То есть теперь товары до 1 млн грн можно будет закупать без требования локализации, выше – с требованием локализации.
Страной происхождения товара четко определяется место его производства, а не страна регистрации поставщика. Это ликвидация еще одной лазейки для мошенников.
Государственная аудиторская служба Украины получает полномочия проверки соблюдения локализации на всех этапах проведения публичной закупки, а также включения товара в Реестр локализации.
законодательно регулируется деятельность Комиссии, которая будет рассматривать жалобы на нарушение требований локализации.
вводим ответственность поставщика и заказчика за нарушение требований локализации.
В 2026 году уровень локализации, требуемый при публичных закупках, составляет 30%. В 2027-м году этот порог вырастет до 35%, а в 2028-м – до 40%.
2 июля 2025 года Правительство приняло постановление № 782, которым в перечень из 103 товаров, на которые распространяется требование локализации при публичных закупках, было добавлено еще 25 новых позиций. В частности, это продукция лёгкой промышленности, машиностроения и электротехника.
В целом требование локализации применяется к железнодорожному и городскому транспорту, коммунальной технике, энергетическому оборудованию, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, товарам легкой промышленности.