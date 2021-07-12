Рада рассмотрит во вторник закон о реформе ВККС, на который Зеленский наложил вето

На прошлой неделе Зеленский вернул нардепам закон со своими предложениями.
Верховная Рада во вторник, 13 июля, рассмотрит закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). На прошлой неделе президент Владимир Зеленский его ветировал и вернул в парламент со своими предложениями.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента 12 июля.
"Три законопроекта, которые были приняты Верховной Радой, возвращены с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это №3711-р, реформа ВККС. Завтра одним из первых вопросов мы его сможем рассмотреть в зале того, чтобы продемонстрировать, что мы движемся в направлении судебной реформы", — заявил Разумков.
Напомним:
- 29 июня Верховная Рада в целом приняла законопроект, который позволяет восстановить работу ВККС. За документ проголосовали 293 народных депутата. Перед этим парламент рассмотрел более сотни поправок.
- 8 июля президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии. Коллизия возникла из-за принятия двух взаимоисключающих поправок — 453 и 409.