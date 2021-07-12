Рада рассмотрит во вторник закон о реформе ВККС, на который Зеленский наложил вето

Рада рассмотрит во вторник закон о реформе ВККС, на который Зеленский наложил вето

На прошлой неделе Зеленский вернул нардепам закон со своими предложениями.

Верховная Рада во вторник, 13 июля, рассмотрит закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). На прошлой неделе президент Владимир Зеленский его ветировал и вернул в парламент со своими предложениями.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента 12 июля.

"Три законопроекта, которые были приняты Верховной Радой, возвращены с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это №3711-р, реформа ВККС. Завтра одним из первых вопросов мы его сможем рассмотреть в зале того, чтобы продемонстрировать, что мы движемся в направлении судебной реформы", — заявил Разумков.

Напомним:

29 июня Верховная Рада в целом приняла законопроект, который позволяет восстановить работу ВККС. За документ проголосовали 293 народных депутата. Перед этим парламент рассмотрел более сотни поправок.

который позволяет восстановить работу ВККС. За документ проголосовали 293 народных депутата. Перед этим парламент рассмотрел более сотни поправок. 8 июля президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии. Коллизия возникла из-за принятия двух взаимоисключающих поправок — 453 и 409.

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