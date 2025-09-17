Рада ратифицировала 100-летнее соглашение о партнерстве с Великобританией: что оно означает

Верховная Рада / © Associated Press

В среду, 17 сентября, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Оно охватывает сотрудничество в области безопасности, обороны, экономики, науки и культуры.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 295 народных депутатов. Согласно тексту соглашения, Лондон ежегодно до 2030/31 финансового года будет выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи. Речь идет о подготовке военных, обучении пилотов, поставках самолетов и совместном производстве оружия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил важность ратификации соглашения с Великобританией.

«Верховная Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Это важно», — написал Ермак.

Напомним, 16 января 2025 года в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве. Документ состоит из двух частей — открытой и закрытой, которая остается тайной.