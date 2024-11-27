Рада разрабатывает новые правила военной службы для мужчин 55–60 лет: подробности

Комиссия Верховной Рады установила, что мужчины в возрасте 55–60 лет могут быть признаны способными к военной службе только при определенных ограничениях.

Об этом сообщила народная депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик, пишет Фокус.

Она привела примеры, когда даже людей с инвалидностью с детства признавали годными к службе. В то же время, по ее словам, ситуация с мужчинами 55+ более понятна, поскольку их состояние здоровья часто не позволяет выполнять военные задачи на передовой, однако они могут занимать должности в тылу.

Яцик отметила, что именно по этой причине было предложено снизить предельный возраст, позволяя мужчинам 55+ лет проходить службу исключительно по собственному желанию.

В то же время она отметила, что УЛК не имела возможности проверить обоснованность определения пригодности отдельных граждан к военной службе из-за отсутствия доступа к медицинским документам.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько у украинцев сейчас есть бронирование от мобилизации. Министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

Также сообщалось, что после аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста лишились бронирования от службы в армии.

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