Рада разрешила критическим предприятиям бронировать нарушителей мобилизации

Верховная Рада Украины / © Ярослав Железняк / Facebook

Реклама

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 9 октября окончательно приняла законопроект, которым предоставила право критическим предприятиям и предприятиям ОПК на 45 дней бронировать военнообязанных, у которых нет или же ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы. Свои голоса за это решение отдали 272 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно решению парламента, бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых:

Реклама

нет военно-учетного документа;

военно-учетный документ оформлен ненадлежащим образом,

и/или военнообязанный не состоит на воинском учете,

и/или военнообязанный не уточнил персональные данные.

«Очень важный закон, который устраняет много проблем с бронированием на критически важных предприятиях», — отметил Гончаренко.

Напомним, в сентябре стало известно, что Рада в первом чтении приняла законопроект о разрешении временно бронировать работников, которые находятся в розыске ТЦК или не имеют военно-учетных документов. Как отмечал нардеп Федор Вениславский, речь идет о разрешении только для предприятий ОПК. Временная бронь предоставляется на 45 дней, в течение которых специалист обязан обновить документы. Цель инициативы — сохранить ценных работников ОПК, чья мобилизация может привести к остановке производства.