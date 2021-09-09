Рада сделала первый шаг к внедрению ежегодной индексации пенсий 1 марта

Законопроектом предлагается от 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

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"За" проголосовали 317 народных депутатов, говорится на сайте украинского парламента.

"Законопроектом предлагается с 1 января зафиксировать в законе Украины ”Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” дату индексации пенсий 1 марта, так, как это было раньше", — прокомментировал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко и добавил, что это позволит законодательно урегулировать дату индексации пенсий и обеспечить плановое формирование расходов Пенсионного фонда на соответствующие цели.

Стоит отметить, что законопроект предлагает возобновить индексацию пенсий военнослужащим, научным работникам, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим. Кроме этого, планируется ввести право досрочного выхода на пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с реорганизацией предприятий. А также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что в июля 2021 года было проведено индексацию пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для тех, кто получает пенсию в минимальном размере. В июне пересчитали пенсии работающим пенсионерам — повышение получили более 300 тыс. украинцев.

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