Рада со второй попытки приняла постановление о легитимности Зеленского и последующих выборах

Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала постановление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии России (#13041), в котором говорится о поддержке президента Владимира Зеленского и предстоящих выборах.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмме.

Перед этим парламентарии провалили голосование. По словам нардепа, некоторые фракции заранее отказались от голосования, а часть депутатов отсутствовала на заседании.

"Часть народных депутатов, в первую очередь от "Слуги народа", банально не пришли на заседание. Потому что, как говорит мэр одной столицы, несколько шастали", — подчеркнул политик.

Со второй попытки постановление все же было принято.

Как написал Железняк, этим документом Верховная Рада:

отмечает, что именно Путин несет ответственность за то, что в Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом.

констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, украинский народ единственный в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны.

от имени Украинского народа Рада заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

в который раз напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению Украинским народом и Верховной Радой Украины.

парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

призывает международное сообщество объединить усилия в целях достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада не смогла принять заявление о поддержке демократии и проведении выборов после установления устойчивого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение избирательного процесса до сих пор остается невозможным как через законодательство, так и из-за большого количества вопросов и вызовов по обеспечению безопасности и демократичности этого процесса. Он считает, что эта новая волна разговоров о выборах может быть опасна и может стать давлением на Украину.

Читайте также: