Рада собирается на внеочередное заседание: когда и что рассмотрят нардепы

Нардепы собираются на внеочередное заседание из-за кислородных станций.
Верховная Рада в четверг, 4 ноября, соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук.
Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады распоряжении.
Внеочередное пленарное заседание состоится сразу после завершения пленарного заседания. Согласно документу, на нем нардепы рассмотрят проект закона о Госбюджете-2021 об "увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций" (№5460).
"Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", — говорится в сообщении ВР.
Напомним, 4 ноября в 10:00 началось пленарное заседание Рады, на котором народные депутаты, в частности, намерены рассмотреть кадровые вопросы.