Рада собирается на заседание: будут принимать решение о введении в Украине военного положения

Рада собирается на заседание: будут принимать решение о введении в Украине военного положения

Президент призвал граждан сохранять спокойствие.

Верховная Рада сегодня примет решение о введении в Украине военного положения.

Также читайте Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам – министр обороны Резников

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, пишет "УНИАН".

"Будет заседание Верховной Рады, будем принимать военное положение", — отметил он и добавил, что нардепы готовы это сделать.

"Мы готовы. Уже много депутатов... Мы готовы провести заседание", — отметил Мережко.

На уточнение, можно ли назвать решенным вопрос введения военного положения, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества сказал: "Это уже да, СНБО приняла решение. И мы будем голосовать за это".

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным Вооруженных сил Украины.