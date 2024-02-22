Рада создала ВСК по расследованию действий местных властей Киева

Комиссия будет исследовать эффективность функционирования органов власти Киева как столицы Украины в период действия военного положения.

Верховная Рада 22 февраля создала временную следственную комиссию по расследованию функционирования местных властей Киева.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент создал ВСК по расследованию функционирования местных властей Киева", – говорится в заявлении политика.

Свои голоса за такое решение отдали 252 народных депутата.

Главой комиссии назначен нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

В то же время нардеп от "Евросидарности" Алексей Гончаренко указал, что парламент принял "проект Постановления 10460 об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения".

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Отметим, 29 января Безгин заявил об инициативе создания ВСК "по Киеву относительно его функционирования во время военного положения". Нардеп анонсировал, что члены ВСК вместе с экспертами максимально проанализируют имеющиеся в столице проблемы и предложат варианты их решения. Предметом анализа станет и работа Киевской ГВА.

К слову, накануне Гончаренко сообщил, что Рада 6 марта рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении.

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