Рада требует лишить Россию членства в ЮНЕСКО: принято официальное обращение

Парламент также призвал ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе.

Верховная Рада проголосовала за обращение к ЮНЕСКО с призывом лишить Россию членства в организации. Это обращение адресовано также парламентам и правительствам стран-членов ЮНЕСКО.

Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил в Сети 28 июля.

"Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении народного избранника.

Он добавил, что свои голоса за такое решение отдали 296 депутатов.

О чем говорится в обращении Рады к ЮНЕСКО

От имени украинского народа Верховная Рада обращается к:

ЮНЕСКО по поводу дальнейшего лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО и его органах;

ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии.

Рада также призвала парламенты и правительства иностранных государств принять все возможные меры для расследования преступлений, привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в рамках национальных и международных юрисдикций.

Российские атаки по объектам ЮНЕСКО в Украине

Российские войска 23 июля устроили ракетную атаку по историческому центру Одессы, который в январе был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Так, враг попал в алтарь Свято-Преображенского собора, повредил почти 50 домов, из которых 25 – памятники архитектуры.

В ЮНЕСКО тогда заявили, что "глубоко встревожены и решительно осуждают" российскую атаку по Одессе. В организации пообещали отправить в город свою миссию, чтобы оценить нанесенный ущерб.

Кроме того, в начале июля Россия устроила массированную ракетную атаку по Львовщине. Среди прочего оккупанты попали во Львов по жилому дому – памятнику архитектуры. В ЮНЕСКО осудили эту атаку, однако так и не указали, что устроила ее страна-агрессор.

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