Рада упростила порядок получения украинского гражданства иностранцами, воевавшими на Донбассе

Вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины иностранцы, проходящие или проходившие военную службу по контракту в ВСУ, могут подавать декларации об отказе от иностранного гражданства.

Верховная Рада упростила порядок получения украинского гражданства гражданами иностранных государств, которые воевали за Украину на Донбассе.

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За принятие закона "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц" №5630 проголосовали 285 нардепов.

Так, этим законом упрощается порядок получения украинского гражданства гражданами России,которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

Также под действие закона подпадают иностранцы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведение, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, или участвовали в выполнении боевых или служебных задач АТО, принимали участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что также народные депутаты поддержали законопроект №6359 о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.