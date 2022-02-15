Рада утвердил повестку дня на седьмую сессию: какие законопроекты в перечне

Нардепы во время 7-й сессии планируют рассмотреть несколько сотен проектов законов.
Верховная Рада во время заседания 15 февраля приняла постановление о повестке дня седьмой сессии парламента девятого созыва.
За данное решение проголосовали 269 народных депутатов.
Таким образом, согласно принятому постановлению, в перечне вопросов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, несколько сотен законопроектов.
Среди них, в частности:
- законопроекты по внесению изменений в Конституцию касательно законодательной инициативы народа;
- об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- касательно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины;
- о запрете проявлений сексизма в обществе и другие.
Напомним, до сегодняшнего дня последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.