Рада утвердил повестку дня на седьмую сессию: какие законопроекты в перечне

Рада утвердил повестку дня на седьмую сессию: какие законопроекты в перечне

Нардепы во время 7-й сессии планируют рассмотреть несколько сотен проектов законов.

Верховная Рада во время заседания 15 февраля приняла постановление о повестке дня седьмой сессии парламента девятого созыва.

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За данное решение проголосовали 269 народных депутатов.

Таким образом, согласно принятому постановлению, в перечне вопросов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, несколько сотен законопроектов.

Среди них, в частности:

законопроекты по внесению изменений в Конституцию касательно законодательной инициативы народа;

об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;

касательно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины;

о запрете проявлений сексизма в обществе и другие.

Напомним, до сегодняшнего дня последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.