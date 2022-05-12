Рада утвердила изъятие активов "дочек" "Сбербанка России" и "ВЭБ.РФ" в Украине

Верховная Рада 12 мая утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии активов в Украине "дочек" "Сбербанка России" и "ВЭБ.РФ".

Свои голоса за такое решение отдали 334 народных депутата.

Речь идет о финансовых активах:

украинской "дочки" "Сбербанка" – "Международного резервного банка" ("МР Банк", ранее – "Сбербанк", Киев) на 5 млрд 825,88 млн грн;

("МР Банк", ранее – "Сбербанк", Киев) на 5 млрд 825,88 млн грн; украинской "дочки" "ВЭБ.РФ" "Проминвестбанка" ("ПИБ", Киев) — 4 млрд 483,31 млн грн.

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Кроме того, будут изъяты права требования долга "Сбербанка России" и "ВЭБ.РФ" к своим "дочкам" соответственно на 14 млрд 889,69 млн грн и 934,87 млн ​​грн.

Также принудительно изымаются 99,772644% акций "ПИБ", принадлежащих "ВЭБ.РФ", и 100% акций "МР Банка", принадлежащих "Сбербанку России".

Однако в части изъятия других финансовых активов этих "дочек" российских банков есть исключение для активов на 3 млрд грн "МР Банка". Эти деньги направляются на удовлетворение требований кредиторов и необходимые для этого расходы Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Еще одним исключением являются права по кредитам "МР Банка" "Укрзалізниці" с задолженностью примерно на 166 млн долл., "Электротяжмаша" на 516,9 млн грн, ГАХК "Артем" на 205,1 млн грн и НПКХ "Заря-Машпроект" на 2 млрд 325,3 млн грн, а также права по кредиту "ПИБ" "Укрзалізниці" на 231,6 млн долл., которые подлежат передаче (вероятно, предназначенному для этой роли Кабмином 10 мая "Нацинвестфонду" – ред.).

Кабмин, ФГВФЛ и Нацбанк должны обеспечить принудительное изъятие этих объектов права собственности России и ее резидентов в 10-дневный срок с момента опубликования указа.

Напомним, на этом же заседании парламента была распущена депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", в которую раньше переименовалась "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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