Рада увеличила бюджет на военные нужды на 500 млрд грн

Расходы бюджета этого года составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №11417 по увеличению бюджета на военные нужды на 500 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент принял в целом #11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. ЗА – 298", – написал народный избранник в Сети.
Он отметил, что таким образом расходы бюджета 2024 года составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.
К слову, накануне правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. В частности, в нем заложен рост расходов на безопасность и оборону до 2,22 трлн.
Читайте также: