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Рада увеличила бюджет на военные нужды на 500 млрд грн

Рада увеличила бюджет на военные нужды на 500 млрд грн

Верховная Рада / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Расходы бюджета этого года составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11417 по увеличению бюджета на военные нужды на 500 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял в целом #11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. ЗА – 298", – написал народный избранник в Сети.

Он отметил, что таким образом расходы бюджета 2024 года составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

Результаты голосования в парламенте за увеличение бюджета на военные нужды / © Ярослав Железняк / Facebook
Результаты голосования в парламенте за увеличение бюджета на военные нужды / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

К слову, накануне правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. В частности, в нем заложен рост расходов на безопасность и оборону до 2,22 трлн.

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