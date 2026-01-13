Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности Министра обороны

Денис Шмигаль / © Associated Press

Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Дениса Шмыгаля с должности Министра обороны Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

По информации нардепа, "за" проголосовали 265 депутатов ВР.

На должность министра обороны будет рассмотрена кандидатура министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Напомним, 3 января после встречи с действующим министром обороны президент Зеленский сообщил, что Шмигаль возглавит Министерство энергетики и займет должность вице-премьера. Президент поблагодарил чиновника за системную работу в Минобороны и активизацию процессов, направленных на обеспечение обороноспособности Украины.

"Именно такая системность сейчас нужна украинской энергетике. Это позволит оперативно восстанавливать разрушенное после российских атак и обеспечить стабильное развитие отрасли для нужд украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Также ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады одобрил представление президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Окончательное решение должно быть принято парламентом.