Рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека

Рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека

Верховная Рада Украины 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

Свои голоса за увольнение Денисовой отдали 234 нардепа. Из них 17 – экс-члены "ОПЗЖ".

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

В то же время, парламент пока не назначил нового омбудсмена.

"Назначения сегодня не было", – сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк

Напомним, ранее пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты собрали подписи о выражении недоверия Денисовой.

Также нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов заявлял, что якобы с начала войны омбудсмен не занималась своей работой и находилась за границей.

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