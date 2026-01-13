Рада уволила Федорова с должности главы Минцифры

Михаил Федоров

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 13 января проголосовала за увольнение первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Свои голоса за такое решение отдали 270 нардепов.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Результаты голосования в парламенте за отставку Михаила Федорова / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Увольнение Федорова и новая должность: что известно

Напомним, 9 января на рассмотрение парламента поступило заявление от Федорова о его отставке.

Дело в том, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову стать министром обороны. Глава государства объяснил это решение необходимостью радикальной технологизации войска, опираясь на успехи чиновника в цифровизации и производстве дронов, объемы выпуска которых уже превысили 1000 единиц в сутки.

Что касается Дениса Шмыгаля, который возглавлял Минобороны, то ему Зеленский предложил должность вице-премьера — министра энергетики.