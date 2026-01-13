- Дата публикации
Рада уволила Федорова с должности главы Минцифры
Депутаты поддержали отставку Федорова, которому Зеленский предложил должность министра обороны.
Верховная Рада Украины 13 января проголосовала за увольнение первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Свои голоса за такое решение отдали 270 нардепов.
Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
Увольнение Федорова и новая должность: что известно
Напомним, 9 января на рассмотрение парламента поступило заявление от Федорова о его отставке.
Дело в том, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову стать министром обороны. Глава государства объяснил это решение необходимостью радикальной технологизации войска, опираясь на успехи чиновника в цифровизации и производстве дронов, объемы выпуска которых уже превысили 1000 единиц в сутки.
Что касается Дениса Шмыгаля, который возглавлял Минобороны, то ему Зеленский предложил должность вице-премьера — министра энергетики.