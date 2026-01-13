Рада уволила Малюка с должности главы СБУ

Василий Малюк / © Associated Press

Во вторник, 13 января, Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Василия Малюка. Решение поддержали 235 нардепов. Сам Малюк на заседание не пришел.

Об этом стало известно с заседания парламента.

Отметим, что нардепа Ярослав Железняк сообщал о том, что сегодня Комитет ВРУ по вопросам обороны и разведки большинством голосов поддержал отставку Малюка. Однако накануне Комитет не набрал достаточно голосов для поддержки этого решения.

Увольнение Малюка

В начале января появилась информация о том, что Малюку якобы предложили написать заявление на отставку и перейти на должность главы Службы внешней разведки или секретаря СНБО. По данным ТСН, между Владимиром Зеленским и Малюком возникла дискуссия из-за нежелания генерала добровольно уходить с поста. Свою позицию он объяснял тем, что в финальной стадии находятся несколько операций СБУ масштаба «Паутины».

Уже 5 января президент сообщил, что Василий Малюк больше не глава СБУ . Комментируя увольнение, он сообщил, что остается в системе СБУ "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб".

Вместо Малюка временно возглавлять СБУ назначили генерал-майора Евгения Хмару. Зеленский подписал указ. Облако с августа 2025-го возглавляло спецподразделение «Альфа».