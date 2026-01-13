- Дата публикации
Рада уволила Малюка с должности главы СБУ
"За" проголосовали 235 депутатов парламента.
Во вторник, 13 января, Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Василия Малюка. Решение поддержали 235 нардепов. Сам Малюк на заседание не пришел.
Об этом стало известно с заседания парламента.
Отметим, что нардепа Ярослав Железняк сообщал о том, что сегодня Комитет ВРУ по вопросам обороны и разведки большинством голосов поддержал отставку Малюка. Однако накануне Комитет не набрал достаточно голосов для поддержки этого решения.
Увольнение Малюка
В начале января появилась информация о том, что Малюку якобы предложили написать заявление на отставку и перейти на должность главы Службы внешней разведки или секретаря СНБО. По данным ТСН, между Владимиром Зеленским и Малюком возникла дискуссия из-за нежелания генерала добровольно уходить с поста. Свою позицию он объяснял тем, что в финальной стадии находятся несколько операций СБУ масштаба «Паутины».
Уже 5 января президент сообщил, что Василий Малюк больше не глава СБУ . Комментируя увольнение, он сообщил, что остается в системе СБУ "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб".
Вместо Малюка временно возглавлять СБУ назначили генерал-майора Евгения Хмару. Зеленский подписал указ. Облако с августа 2025-го возглавляло спецподразделение «Альфа».