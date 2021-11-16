Рада в четверг собирается на внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы

Внеочередное заседание инициирует президент Владимир Зеленский, чтобы обсудить ряд законопроектов в сфере экономики и финансов.
Верховная Рада в четверг, 18 ноября, проведет внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.
Об этом рассказала пресс-секретарь парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
По ее словам, нардепы рассмотрят "важные вопросы по экономике и финансам".
В частности, речь идет о таких законопроектах:
- № 5315 – о страховании;
- № 5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 – об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года;
- № 5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
- № 5688 и 5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
Напомним, что фракция "Слуги народа" окончательно решила избавиться от Артема Дмитрука.
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