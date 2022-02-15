Рада возвращается с карантина: что будут рассматривать нардепы 15 февраля

Заседание начнется в 10:00.
Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада Украины после карантина из-за вспышки коронавируса вернется к работе. Заседание начнется с утверждения повестки дня седьмой сессии парламента, а затем народные избранники перейдут к рассмотрению законопроектов.
Так, согласно повестке дня, сегодня парламентарии должны уделить внимание проекту закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства (второе чтение), а именно по определению ежегодной даты индексации пенсий - это должно быть 1 марта.
Кроме того, Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
Также во втором чтении планируется рассмотреть:
- Проект Закона об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии систем накопления энергии;
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" по защите прав и интересов ребенка;
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" по спорту ветеранов Украины;
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию.
Для включения в повестку дня и принятия решения:
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты;
- Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил;
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий;
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (об идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности);
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления;
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования нотариальной деятельности;
- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей";
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке кинематографии в Украине.
Также в Раде должны заслушать отчет Временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".
Напомним, до сегодняшнего дня последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.