Рада возвращается с карантина: что будут рассматривать нардепы 15 февраля

Рада возвращается с карантина: что будут рассматривать нардепы 15 февраля

Заседание начнется в 10:00.

Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада Украины после карантина из-за вспышки коронавируса вернется к работе. Заседание начнется с утверждения повестки дня седьмой сессии парламента, а затем народные избранники перейдут к рассмотрению законопроектов.

Так, согласно повестке дня, сегодня парламентарии должны уделить внимание проекту закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства (второе чтение), а именно по определению ежегодной даты индексации пенсий - это должно быть 1 марта.

Кроме того, Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Также во втором чтении планируется рассмотреть:

Проект Закона об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии систем накопления энергии;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" по защите прав и интересов ребенка;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" по спорту ветеранов Украины;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию.

Для включения в повестку дня и принятия решения:

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты;

и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты; Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины " Об основах национального сопротивления " о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий;

" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий; Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" (об идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности);

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования нотариальной деятельности;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей";

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке кинематографии в Украине.

Также в Раде должны заслушать отчет Временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".

Напомним, до сегодняшнего дня последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.