Рада запретила показывать в рекламе обнаженные тела и использовать гендерные стереотипы

Документ призван противодействовать дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защищать права ее потребителей.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается использовать в рекламе утверждения и изображения частей тела человека с намеком на сексуальные отношения и использовать гендерные стереотипы.
Документ поддержали 307 народных депутатов на заседании ВР 10 сентября.
Согласно закону, запрещается:
- изображать в рекламе интеллектуальное, физическое или социальное преимущество одного пола над другим;
- распространять стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе;
- демонстрировать насилие;
- изображать части тела человека с намеком на сексуальные отношения для привлечения внимания потребителя.
За сексизм в рекламе предусмотрены штрафы. При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы — пока это около 60 тысяч гривен. Их также обяжут предоставлять информацию о стоимости рекламы.
Законопроектом также вводятся понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Дискриминационная реклама — это реклама, которая содержит утверждение или изображения, которые являются дискриминационными по признакам:
- расы;
- политических и религиозных убеждений;
- пола;
- возраста;
- инвалидности;
- социального происхождения;
- гражданства;
- семейного и имущественного положения;
- места жительства;
- языка общения.
А также дискредитирующие товары других лиц.
Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.
Напомним, понятие "сексизм" шире, чем борьба за права женщин. Но пока в Украине сексизма юридически не существует. В то же время нардепы имеют обязательства перед Евросоюзом навести порядок с сексизмом в украинском законодательстве. Пока депутаты еще не приняли законопроект в целом, ТСН спросила у украинцев, что они думают о сексизме.