Рада запретила показывать в рекламе обнаженные тела и использовать гендерные стереотипы

Документ призван противодействовать дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защищать права ее потребителей.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается использовать в рекламе утверждения и изображения частей тела человека с намеком на сексуальные отношения и использовать гендерные стереотипы.

Документ поддержали 307 народных депутатов на заседании ВР 10 сентября.

Согласно закону, запрещается:

изображать в рекламе интеллектуальное, физическое или социальное преимущество одного пола над другим;

распространять стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе;

демонстрировать насилие;

изображать части тела человека с намеком на сексуальные отношения для привлечения внимания потребителя.

За сексизм в рекламе предусмотрены штрафы. При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы — пока это около 60 тысяч гривен. Их также обяжут предоставлять информацию о стоимости рекламы.

Законопроектом также вводятся понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Дискриминационная реклама — это реклама, которая содержит утверждение или изображения, которые являются дискриминационными по признакам:

расы;

политических и религиозных убеждений;

пола;

возраста;

инвалидности;

социального происхождения;

гражданства;

семейного и имущественного положения;

места жительства;

языка общения.

А также дискредитирующие товары других лиц.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

Напомним, понятие "сексизм" шире, чем борьба за права женщин. Но пока в Украине сексизма юридически не существует. В то же время нардепы имеют обязательства перед Евросоюзом навести порядок с сексизмом в украинском законодательстве. Пока депутаты еще не приняли законопроект в целом, ТСН спросила у украинцев, что они думают о сексизме.

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