Рада запретила продажу и доставку лекарств несовершеннолетним

"За" проголосовал 341 депутат.

Верховная Рада в четверг, 15 июля, запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5122.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, закон запрещает отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю — малолетнему лицу.

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"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст ", — указано в законе.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.

Также Верховная Рада намерена ввести штрафы за реализацию лекарственных средств детям до 14 лет. Соответствующий законопроект № 5123-1 нардепы 2 июня приняли в первом чтении.

Толчком к таким мерам стали опасны детские челленджи с глотанием большого количества таблеток, из-за которых зимой отравились две школьницы, одна из них погибла.

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