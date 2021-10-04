Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Об этом Разумков сообщил в Телеграмм.

Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Как и отмечал ранее, все будет проходить в соответствии с законом и Регламентом", — подчеркнул Разумков.

В документе отмечается, что представление об отставке спикера подписали 175 депутатов (минимально необходимое количество — 150). Хотя ранее сообщалось, что на выездном заседании фракции в Трускавце "слуги народа" собрали около 200 подписей.

Напомним:

Новости Украины: в парламенте начали процедуру отзыва Дмитрия Разумкова

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