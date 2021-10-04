Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Верховная Рада запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.
Об этом Разумков сообщил в Телеграмм.
Процедура началась по представлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Как и отмечал ранее, все будет проходить в соответствии с законом и Регламентом", — подчеркнул Разумков.
В документе отмечается, что представление об отставке спикера подписали 175 депутатов (минимально необходимое количество — 150). Хотя ранее сообщалось, что на выездном заседании фракции в Трускавце "слуги народа" собрали около 200 подписей.
Напомним:
- 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.
- 2 октября в коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады собрано более 150 подписей народных депутатов.
- Инициатива Арахамии: в ОП "открестились" от сбора подписей против Разумкова.
- Дмитрий Разумков заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет.