Раде предлагают наказать 78 нардепов "прогульщиков": их хотят лишить депутатских выплат

В список прогульщиков в частности попали руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, глава "ОПЗЖ" Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, одиозные Илья Кива и Николай Тищенко и др.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с предложением наказать депутатов-"прогульщиков".

Об этом рассказал член комитета Павел Фролов (фракция "Слуга народа") в своем Telegram-канале.

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Он предложил прекратить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий за май этого года, 78 нардепам. А это — 45 тыс. грн на каждого.

Фролов отметил, что в случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета депутат лишается зарплаты за соответствующий день.

"А если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более половины, нардеп теряет "депутатские", — сказал он.

Выплат могут лишить:

27 депутатов из фракции "ОПЗЖ",

18 "слуг народа",

8 — от "Батькивщины",

8 — из депутатской группы "За будущее",

7 — из группы "Доверие",

шесть внефракционных,

трех — с "ЕС",

одного депутата от "Голоса".

В список прогульщиков в частности попали руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, глава "ОПЗЖ" Юрий Бойко, одиозные Илья Кива и Николай Тищенко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и др.

В случае принятия такого решения экономия для бюджета составит 3,5 млн грн.

Напомним, что ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Ему осталось принести присягу.

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