Раде предлагают наказать 78 нардепов "прогульщиков": их хотят лишить депутатских выплат

В список прогульщиков в частности попали руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, глава "ОПЗЖ" Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, одиозные Илья Кива и Николай Тищенко и др.
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с предложением наказать депутатов-"прогульщиков".
Об этом рассказал член комитета Павел Фролов (фракция "Слуга народа") в своем Telegram-канале.
Он предложил прекратить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий за май этого года, 78 нардепам. А это — 45 тыс. грн на каждого.
Фролов отметил, что в случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета депутат лишается зарплаты за соответствующий день.
"А если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более половины, нардеп теряет "депутатские", — сказал он.
Выплат могут лишить:
- 27 депутатов из фракции "ОПЗЖ",
- 18 "слуг народа",
- 8 — от "Батькивщины",
- 8 — из депутатской группы "За будущее",
- 7 — из группы "Доверие",
- шесть внефракционных,
- трех — с "ЕС",
- одного депутата от "Голоса".
В список прогульщиков в частности попали руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, глава "ОПЗЖ" Юрий Бойко, одиозные Илья Кива и Николай Тищенко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и др.
В случае принятия такого решения экономия для бюджета составит 3,5 млн грн.
Напомним, что ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Ему осталось принести присягу.