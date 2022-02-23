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Раде рекомендовали поддержать перераспределение сверхдохода от добычи газа в пользу ВСУ

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Раде рекомендовали поддержать перераспределение сверхдохода от добычи газа в пользу ВСУ

Операция объединенных сил / Facebook

Средства будут направлены на нужды военных.

Профильный Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал принять законопроект №7038-д. Этот документ при принятии приведет к перераспределению средств от добычи украинского газа.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Даниил Гетьманцев.

Да, он отметил, что средства будут направлены на нужды военных.

Напомним, Верховная Рада среди других вопросов повестки дня рассмотрит сегодня, 23 февраля, вопрос внесения на рассмотрение СНБО вопроса о введении санкций против депутатов Государственной Думы России, поддержавших признание независимости так называемых "Л/ДНР".

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