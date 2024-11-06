Радикальные реформы Трампа: что обещает сменить новоизбранный президент США во время второй каденции

Бывший президент, а ныне новоизбранный, Дональд Трамп часто пропускал детали, но за более чем год политических заявлений очертил широкую повестку дня, которая сочетает традиционные консервативные подходы к налогам, регулированию и культурным вопросам с более популистским акцентом на торговле и изменении международной роли Америки. Повестка дня Трампа также предусматривает сокращение усилий федерального правительства по защите гражданских прав и расширению президентских полномочий.

Что именно обещал Трамп во время своей предвыборной кампании, пишет AP.

Иммиграция

Радикальная иммиграционная реформа станет одним из приоритетов новой администрации. Трамп анонсировал "самую большую программу массовой депортации в истории" с привлечением Национальной гвардии и расширением полномочий внутренней полиции. Он планирует ввести "идеологическую проверку" потенциальных иммигрантов и попытаться отменить гражданство по праву рождения, что потребует изменений в Конституцию. Также будет возобновлена политика "Оставайтесь в Мексике" и ограничен въезд из мусульманских стран. В целом такой подход не только подавит нелегальную миграцию, но и ограничит иммиграцию в целом.

Аборты

Трамп приуменшивал значение абортов как приоритета своего второго срока, хотя и признал заслуги Верховного суда в том, что он отменил федеральное право женщины на прерывание беременности и вернул регулирование абортов на уровень правительств штатов. По настоянию Трампа, платформа Республиканской партии впервые за последние десятилетия не содержит призыва к национальному запрету абортов.

Тем не менее, Трамп не сказал прямо, что он наложит вето на национальные ограничения на аборты, если они дойдут до его стола. И в качестве примера того, как консервативное движение может развиваться с Трампом или без него, активисты против абортов отмечают, что платформа Республиканской партии все еще утверждает, что плод должен иметь надлежащую правовую защиту в соответствии с положением 14-й поправки о равной защите. Этот конституционный аргумент является дорожной картой для консерваторов, стремящихся добиться национального запрета абортов через федеральные суды.

Налоги

Налоговая политика Трампа в целом склоняется к корпорациям и состоятельным американцам. Это в основном связано с его обещанием продолжить налоговую реформу 2017 года с несколькими заметными изменениями, включающими снижение ставки налога на прибыль корпораций до 15% с нынешних 21%. Это также предусматривает отмену повышения налога на прибыль для самых богатых американцев, введенную президентом-демократом Джо Байденом, и отмену пошлинных, предусмотренных Законом о снижении инфляции, финансирующего энергетические меры, направленные на борьбу с изменением климата.

Несмотря на эту политику, Трамп сделал больший акцент на новых предложениях, направленных на рабочих и представителей среднего класса: освободить от подоходного налога заработанные чаевые, зарплаты по социальному страхованию и сверхурочные зарплаты. Однако следует отметить, что его предложение по чаевым, в зависимости от того, как его сформулирует Конгресс, может предоставить налоговые льготы высокооплачиваемым работникам, позволив им переквалифицировать часть своей зарплаты как доход в виде чаевых – перспектива, которая в крайнем случае может привести к тому, что менеджеры хедж-фондов или высококлассные адвокаты воспользуются политикой, которую Трамп формулирует как предназначенную для официантов, барменов и других работников сферы обслуживания.

Тарифы и торговля

Позиция Трампа относительно международной торговли заключается в недоверии к мировым рынкам как вредящим американским интересам. Он предлагает тарифы от 10% до 20% на иностранные товары – а в некоторых речах упоминал даже более высокие проценты. Он обещает возобновить действие указа от августа 2020 года, который требует, чтобы Управление по контролю за продуктами и лекарствами покупало "жизненно необходимые" лекарства только у американских компаний. Он обещает заблокировать закупки "любой жизненно важной инфраструктуры" у США китайскими покупателями.

ЛГБТК и гражданские права

Трамп призвал уменьшить общественный акцент на разнообразии и обеспечить правовую защиту ЛГБТК-граждан. Трамп призвал прекратить программы разнообразия, равенства и инклюзии в государственных учреждениях, используя федеральное финансирование как рычаг влияния.

Что касается прав трансгендеров, Трамп вообще обещает положить конец "мальчикам в девичьих видах спорта", на чем он настаивает, не имея доказательств, как на широко распространенной практике. Но его политика выходит далеко за рамки стандартных аплодисментов во время выступлений на митингах. Среди других идей Трамп собирается отменить политику администрации Байдена, которая распространяет защиту гражданских прав по Разделу IX на трансгендерных студентов, и будет просить Конгресс требовать, чтобы при рождении можно было признавать только два пола.

Регулирование, федеральная бюрократия и президентские власти

Значительные изменения коснутся федеральных властей. Трамп планирует упростить процедуру увольнения федеральных служащих, расширить президентский контроль над федеральными расходами и усилить влияние на Федеральную резервную систему. Он обещает масштабное сокращение регулирования во всех секторах экономики.

Образование

Радикальные изменения ждут и образовательную систему. Трамп планирует ликвидировать федеральный Департамент образования, однако это не означает полного ухода федеральных властей от образовательной политики. Он намерен использовать федеральное финансирование как рычаг влияния для отмены программ разнообразия и прекращения преподавания "критической расовой теории". Амбициозным проектом станет создание бесплатной онлайн "Американской академии" и изменение системы аккредитации колледжей.

Социальное страхование, Medicare и Medicaid

В сфере здравоохранения главной целью остается отмена Закона о доступном медицинском обслуживании, известном как Obamacare. При этом Трамп обещает защитить популярные программы Medicare и Medicaid. Неожиданным шагом стало его решение назначить известного критика вакцин Роберта Кеннеди ответственным за "оздоровление Америки".

Климат и энергетика

Трамп, ложно утверждающий, что изменение климата — это "мистификация", критикует расходы эпохи Байдена на экологически чистую энергетику, призванную снизить зависимость США от ископаемого топлива. Он предлагает энергетическую политику – и затраты на транспортную инфраструктуру – привязанную к ископаемому топливу: дороги, мосты и транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. "Сверлить, крошка, сверлить!" — постоянный лозунг на митингах Трампа. Трамп говорит, что не выступает против электромобилей, но обещает отменить все стимулы Байдена для поощрения развития рынка электромобилей. Трамп также обещает отменить стандарты топливной эффективности времен Байдена.

Права работников

Трамп и избранный вице-президент Джей-Ди Вэнс сформулировали свою предвыборную программу как поддержку американских рабочих. Но Трамп может усложнить объединение рабочих в профсоюзы. Говоря о работниках автомобильной промышленности, Трамп сосредоточился почти исключительно на продвижении Байдена к электромобилям. Когда он упоминал о профсоюзах, он часто называл "профсоюзных боссов и генеральных директоров" соучастниками "этой катастрофической схемы с электромобилями". В заявлении от 23 октября 2023 Трамп сказал о United Auto Workers: "Я говорю вам, что вы не должны платить эти взносы".

Национальная оборона и роль Америки в мире

Риторика и политический подход Трампа в мировых делах более изоляционистский в дипломатическом плане, невмешательство в военном и протекционистском в экономическом, чем США были со времен Второй мировой войны. Но детали посложнее. Он обещает расширение армии, обещает защитить расходы Пентагона от мер жесткой экономии и предлагает новый щит противоракетной обороны – старую идею времен Рейгана времен холодной войны. Трамп настаивает, что он может прекратить войну России в Украине и войну между Израилем и ХАМАСом, не объясняя, как именно. Трамп подытоживает свой подход еще одной фразой Рейгана: "Мир через силу". Но он остается критически настроенным по отношению к НАТО и высшему военному руководству США. "Я не считаю их лидерами", — сказал Трамп о чиновниках Пентагона, которых американцы "видят по телевизору". Он неоднократно восхвалял авторитарных лидеров, таких как венгерский Виктор Орбан и российский Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что реализация многих этих инициатив столкнется со значительными препятствиями. Часть предложений потребует изменений в Конституцию, другие почти наверняка приведут к длительным судебным процессам. Кроме того, успех реформ будет в значительной степени зависеть от расстановки сил в Конгрессе и поддержки со стороны республиканской партии.

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