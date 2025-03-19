"Радио Свобода" подало в суд на администрацию Трампа из-за остановки финансирования

"Радио Свобода" подало иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвиняю его в прекращении финансирования вещателя.

Об этом пишет The Hill.

В иске утверждается, что это решение нарушает свободу слова и независимость медиа. Радио Свобода является независимой медиаорганизацией, которая получает финансирование от Конгресса США для обеспечения объективного информирования в странах с ограниченной свободой прессы.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) контролирует финансирование "Радио Свободы". Недавно финансирование было прекращено, что, по словам представителей СМИ, является политически мотивированным решением, направленным на ограничение независимости вещателя.

Радио Свобода обратилась в суд с требованием возобновить финансирование и гарантировать независимость медиа от политического вмешательства. Этот иск подчеркивает важность свободы слова и независимости медиа в демократическом обществе.

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Напомним, что ранее Трамп сделал "подарок" для Москвы и Пекина: США прекращает финансирование "Радио Свобода".

Соединенные Штаты основали "Радио Свобода" 1953 для информационной борьбы с Советским Союзом. С тех пор она транслировала нецензурируемые новости, музыку, даже литературу в странах, где свобода слова находилась под угрозой.

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