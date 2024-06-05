Радп сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции

К рассмотрению документов нардепы вернутся после проведения дополнительных консультаций.

Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сняли с рассмотрения недели #6569-д и 6570-д – проекты законов о военной полиции. За такое решение – 278 (голосов депутатов – ред.)", – написал политик в Сети.

Как сообщают народные депутаты, к рассмотрению этих законопроектов вернутся после проведения дополнительных консультаций.

Напомним, 31 мая комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о военной полиции №6569-д и сопроводительный законопроект №6570-д, предусматривавший внесение изменений в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

Авторы документов предлагали наделить военную полицию следующими полномочиями:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог;

останавливать и проводить поверхностную проверку транспорта, проверку у водителей документов на право пользования и вождения;

проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры – в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом.

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Во время военного или чрезвычайного положения военная полиция должна участвовать в:

борьбе с вражескими ДРГ на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействии его эвакуации;

восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда;

ограничении свободы передвижения лиц и движения транспорта и т.д. (перечень полномочий не является исчерпывающим).

Военная полиция также должна была получить право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время сборов и у других военнослужащих и правоохранителей.

А еще военная полиция имела бы полномочия для предоставления объяснений по делам, находящимся в ее производстве; задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, на гауптвахтах военной полиции.

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