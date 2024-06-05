Радп сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции

К рассмотрению документов нардепы вернутся после проведения дополнительных консультаций.
Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Сняли с рассмотрения недели #6569-д и 6570-д – проекты законов о военной полиции. За такое решение – 278 (голосов депутатов – ред.)", – написал политик в Сети.
Как сообщают народные депутаты, к рассмотрению этих законопроектов вернутся после проведения дополнительных консультаций.
Напомним, 31 мая комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о военной полиции №6569-д и сопроводительный законопроект №6570-д, предусматривавший внесение изменений в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.
Авторы документов предлагали наделить военную полицию следующими полномочиями:
- временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог;
- останавливать и проводить поверхностную проверку транспорта, проверку у водителей документов на право пользования и вождения;
- проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры – в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом.
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Во время военного или чрезвычайного положения военная полиция должна участвовать в:
- борьбе с вражескими ДРГ на территории Украины;
- охране военных объектов, военных городков и их населения, содействии его эвакуации;
- восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;
- обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда;
- ограничении свободы передвижения лиц и движения транспорта и т.д. (перечень полномочий не является исчерпывающим).
Военная полиция также должна была получить право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время сборов и у других военнослужащих и правоохранителей.
А еще военная полиция имела бы полномочия для предоставления объяснений по делам, находящимся в ее производстве; задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, на гауптвахтах военной полиции.
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