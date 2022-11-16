Ракета не упала бы в Польше, если бы не российские обстрелы по Украине – премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ракета не прилетела бы на территорию Польши, если бы агрессор Россия не запускала их по украинским городам.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

"Понятно одно: этого не произошло без ужасных ракетных ударов России по Украине", — сказал Рютте на саммите G20 во время обсуждения вчерашнего инцидента в Польше.

Он заверил, что западный мир продолжает поддерживать Украину от российской агрессии.

Падение ракеты в Польше

15 ноября на территории соседней Польши в селе Пшеводуве, в шести километрах от украинской границы упала ракета. В результате падения ракеты погибли два человека.

Польский президентАнджей Дуда заявил, что инцидент не являлся нападением на страну. Мол, скорее всего, это был "несчастный случай".

Между тем The Guardian пишет, что США и Россия, якобы, отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет вроде бы было вызвано работой украинского ПВО. К слову, в Москве убеждают, что это "является сознательной провокацией с целью эскалации ситуации".

К слову, самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши , отследил упавшую в стране ракету. Впрочем, кто и откуда запустил ракету, представитель Альянса не сообщил.

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