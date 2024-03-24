Ракета РФ залетела в Польшу: МИД вызывает российского посла

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Cергия Андреева из-за того, что утром 24 марта ракета оккупационной армии РФ пересекла границу страны.

Об этом сообщил в эфире Polsat News замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

Представитель министерства подчеркнул, что уже в третий раз российская ракета нарушает воздушное пространство Польши. Именно поэтому дипломат РФ был вызван для дачи объяснений.

"В этой связи министр Радослав Сикорский вызовет для дачи объяснений посла Российской Федерации. От этих объяснений и информации зависят наши дальнейшие действия", — подчеркнул Шейна.

По его словам, вызов посла состоится в воскресенье или понедельник в соответствии с дипломатическим протоколом.

Как сообщалось, МИД Польши отреагировал на инцидент с российской ракетой. Варшава потребует от РФ объяснений с нарушением воздушного пространства страны.

Напомним, что во время массированного удара по Украине 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши . Объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. Произошло это 24 марта в 4.23.

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