Ракетные удары по Украине: в США массированные атаки РФ назвали "признаками слабости и отчаяния"

В Госдепе Соединенных Штатов назвали массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября "признаками слабости и отчаяния". В ведомстве отмечают, что целью вражеских атак было уничтожение электрических сетей, отопительной и энергетической инфраструктуры.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы всегда говорили, что это жестокая агрессивная война, и эти удары, похоже, свидетельствуют о том, что их смысл в жестокости и только жестокости. Атаки Кремля были жестокими и абсолютно неоправданными, но они также являются признаками слабости и отчаяния", — подчеркнул он. Прайс.

По словам Прайса, этой войне есть только один агрессор – это Российская Федерация.

"Только Россия раздувает эту войну в поисках выгоды и амбиций, оставляя за собой смерть, разрушение, злодеяние и растоптанное будущее бесчисленного множества людей. Есть один человек, который может остановить эту войну сейчас и вывести российские войска, и это, конечно, Владимир Путин", – отметил представитель Госдепартамента.

Реакция США на действия России

Белый дом поддерживает Украину в войне. В частности, помогает с вооружением. После массированного ракетного удара РФ Джо Байден по телефону говорил с президентом Владимиром Зеленским. Лидер американцев пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Диктатор Путина Байден назвал "рациональным игроком", который плохо оценил свои силы и вторгся в Украину. А целые главы Кремля он считает "нерациональными и бессмысленными".

Джо Байден также заявил, что не видит смысла встретиться с главой Кремля на саммите G20 в Индонезии. По его словам, Путин "действовал жестоко" и совершил военные преступления.

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