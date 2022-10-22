Ракетные удары России по инфраструктуре Украины Кулеба назвал частью геноцида

Министр процитировал статью Конвенции о геноциде, под которую подпадают российские атаки по Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом министр написал в Сети 22 октября.

"Умышленные удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида украинцев. Статья 2 (с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение", — говорится в заявлении Кулебы.

Атаки по инфраструктуре 22 октября

Российские войска 22 октября устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В Киевской, Львовской и Черновицкой областях системы ПВО сбили вражеские цели.

В Хмельницкой области оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.

Волынскую область российские войска атаковали дважды. В частности, в Луцке произошел "прилет" в объект энергетики.

РФ атаковала также критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

В Ровенской области тоже нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.

В Одесской области по объекту энергетической инфраструктуры были нанесены два ракетных удара. Пострадали три человека.

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