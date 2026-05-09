«Ракетных ударов по Киеву не было»: в Кремле вышли с заявлениями после парада

Кремль / © Associated Press

В Кремле заявили, что 9 мая по «Красной площади» не было нанесено ударов, а потому не было и «массированного ответного удара по Киеву».

Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает российское государственное агентство ТАСС.

По словам Ушакова, контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались на фоне «угроз Киева» и предупреждений РФ о возможном ответе в случае их «выполнения». Он также утверждает, что в результате стороны достигли договоренности о перемирии.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия «четко объявила о последствиях» возможных действий Киева, а большинство иностранных столиц «отнеслись к этому с пониманием».

В Кремле также заявили, что объявленное перемирие продлится три дня — 9, 10 и 11 мая. Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться дольше Ушаков отметил: «Никаких новых договоренностей достигнуто не было».

Напомним, 8 мая Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией, а также анонсировал обмен пленными. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева поддержать инициативу США.

Позже Владимир Зеленский подписал указ №374, которым разрешил России провести парад 9 мая на Красной площади в Москве. В документе отмечалось, что решение приняли «с гуманитарной целью» после консультаций с американской стороной.

9 мая в Москве состоялся парад ко «дню победы», который длился около 45 минут. Впервые с 2007 года мероприятие провели без участия военной техники.

