Ракетный обстрел Одессы: генсек ООН призвал Россию немедленно прекратить нападения на культурные ценности, гражданскую и инфраструктуру

Об этом говорится в заявлении спикера Генсека Стефана Дюжаррика, — пишет Укринформ.

«В дополнение к ужасающим жертвам среди гражданского населения, которые забирает война, это еще одно нападение на территорию, защищенную Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, что является нарушением Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года», – отметил Дюжар.

Он рассказал, что Гутерреш «обеспокоен угрозой, которую эта война все больше создает для украинской культуры и наследия».

Спикер Генсека напомнил, что с начала полномасштабного вторжения ЮНЕСКО подтвердило повреждение 270 культурных объектов в Украине, в том числе 116 религиозных.

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"Генсек призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на культурные ценности, защищенные широко ратифицированными международными нормативными документами. А также продолжает упорно призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", — резюмируется в заявлении.

Ракетный удар по Одессе 23 июля 2023 года

РФ в ночь на 23 июля запустила по Одессе 19 ракет. Часть враждебных целей удалось сбить. Некоторые попали по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО.

На месте обстрелов погиб мужчина, еще 20 человек получили ранения, среди них 4 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия направила ракету Х-22 по алтарю Свято-Преображенского собора в Одессе. Кроме того, в городе повреждено более 25 исторических памятников.