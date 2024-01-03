Ракетный террор РФ: в Польше призывают ответить Путину на языке, который он понимает

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечает, что мир должен ужесточить санкции против агрессорки России и предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом онзаявил в соцсети (X).

Дипломат призвал к ответу Кремлю и президенту-диктатору Владимиру Путину за массированную ракетную атаку РФ по Украине 2 января.

"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин", — отметил Сикорский.

Глава польского МИД призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов" и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

Как сообщалось, Польша поднимала в небо F-16 из-за массированной атаки РФ по Украине 2 января, чтобы обезопасить границу от ракет россиян. Отмечается, около 5:45 в воздух пара самолетов с базы в Ласках, а около 6:15 – пара из базы в Кшесинах.

Читайте также: