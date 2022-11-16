Ракетный удар по Польше: после переговоров с Байденом Дуда разговаривает с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет польское издание Radio ZET.

После этого Дуда проводит переговоры с президентом Владимиром Зеленским. О чем говорил глава Польши со своим американским и украинским коллегой, а также генсеком НАТО, пока не сообщается. Но очевидно, что эти разговоры связаны с падением российских ракет в Польше вблизи украинской границы.

Завтра в 12:00 Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности (Rada Bezpieczeństwa Narodowego).

Напомним, что вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в приграничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительной информации, туда прилетели российские ракеты или обломки. В результате атаки погибли два человека.

Позже в польских СМИ появилась информация, что возле Томашева в небо поднялись военные самолеты.

США, Великобритания, Германия и НАТО заявили, что изучают все обстоятельства инцидента. А в России открестились от того, что их ракеты упали на территорию Польши.

Комментируя этот инцидент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить Украине самолеты и ПВО.

Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск.

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