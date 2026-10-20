Ракеты Patriot для Украины ждут одного решения в США: кто задерживает поставки

Patriot / © Associated Press

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Передача Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot от государств-партнеров остается без необходимого согласования Вашингтона. Министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не подписал соответствующие разрешения, хотя официально и не отклонил заявки.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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По информации издания, даже если ракеты находятся в распоряжении других государств, для их передачи Украине нужно разрешение США. Это связано с тем, что вооружение американского производства подпадает под правила экспортного контроля.

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Вот почему окончательное решение зависит от американского оборонного ведомства.

В то же время, как отмечают собеседники журналистов, Гегсет не отказал в передаче ракет, но и не предпринял необходимых шагов по их согласованию.

Почему задержка ракет Patriot критическая для Украины.

Ситуация усугубляется тем, что Украина столкнулась с острым дефицитом ракет-перехватчиков на фоне усиления российских ударов баллистическими ракетами.

Ранее украинские чиновники сообщали, что запасы подобных боеприпасов сократились до критического уровня.

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Patriot остается одной из ключевых систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские баллистические ракеты.

Задержки со снабжением перехватчиков усложняют защиту украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

Что происходит в отношениях Украины и США

Информация о задержке разрешений появилась на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, увязав их с ростом мировых цен на топливо.

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В то же время украинские власти подчеркивают, что удары по энергетическим объектам РФ являются ответом на российские атаки на украинскую энергосистему.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал о случаях, когда Украина не получала преждевременного предупреждения от партнеров о российских ракетных ударах.

Государственный секретарь США Марк Рубио заверил, что обмен разведывательными данными не прекращался. По его словам, проблемы с ранним оповещением могли возникнуть из-за программного сбоя, обстоятельства которого расследуют американские военные.

В то же время в Конгрессе США звучит критика решений администрации Трампа по поддержке Украины.

Пока неизвестно, когда именно Вашингтон может согласовать передачу ракет Patriot от стран-партнеров.

Напомним, что Украина оплатила ракеты Patriot, но часть поставок до сих пор не согласована

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