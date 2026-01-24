ТСН в социальных сетях

"Ракеты попали не только в украинцев, но и в стол переговоров": Сибига о ночном обстреле

Глава МИД подчеркнул, что РФ продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности.

Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Getty Images

Президент России Владимир Путин распорядился нанести удар именно тогда, когда делегации находились в Абу-Даби для продвижения мирного процесса при поддержке США.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как написал дипломат на своей странице в Х, «ракеты попали не только у украинцев, но и в стол переговоров».

«Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была еще одна ночь террора от России», — отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что два крупнейших города — Киев и Харьков — содрогнулись от мощных взрывов. Десятки баллистических и воздушно-баллистических ракет и сотни беспилотников поразили объекты энергетики и жилые районы.

«Это жестокое нападение еще раз показывает, что Путину не место за столом мирных переговоров. Его место на скамье подсудимых в специальном трибунале», — отметил Сибига.

Напомним, в ночь на 24 января на фоне мирных трехсторонних переговоров в Абу-Даби Россия нанесла новый массированный удар по Украине дронами и различными видами ракет. Все, что известно о ночном терроре — читайте в новости.

