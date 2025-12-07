Ракеты Taurus для Украины: почему в Германии затягивают с решением

Украина не получит немецкие крылатые ракеты Taurus / © Associated Press

Германия не будет поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине из-за опасений немецких элит.

Такое мнение высказал в разговоре с «24 Каналом» журналист и аналитик издания Bild Юлиан Репке.

«Это все тот же старый германский страх. Мы хотим сохранить открытыми каналы связи. Германия имеет посла в Москве, есть дипломатические отношения с Россией. Есть активное сотрудничество с так называемыми дипломатами, а точнее, с агентами в Германии», — подчеркнул журналист.

Берлин не хочет эскалации — это реальность немецкого правительства, по мнению Репке. Он хочет держать ситуацию под контролем и иметь основу для предстоящих переговоров по возобновлению экономических связей с Россией.

Напомним, Украина официально получит от Германии дальнобойные ракеты, однако их название, сроки и объемы поставок Берлин пока не раскрывает. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, добавив, что работа над решением продолжается уже несколько месяцев и продлится еще недели и месяцы. Он также отметил важный возможный аспект — производство таких вооружений может быть развернуто в Украине.

Президент Владимир Зеленский 28 мая в Берлине провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По итогам встречи главы обеих стран заявили о подписании совместного соглашения о производстве дальнобойного оружия.

Как впоследствии заявило Минобороны Германии, уже через несколько недель немецкие дальнобойные ракеты могут быть в Украине, но там не назвали, что это именно за дальнобойное оружие и это ракеты TAURUS дальностью 500 км.