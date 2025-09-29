Ракеты Tomahawk для Украины: у Путина отреагировали на заявления из Белого дома

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль анализирует и изучает сообщения о возможных поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Мол, в Москве слышали о заявлениях спецпредставителя американского президента Кита Келлога и вице-президента США Джея ди Вэнса о возможности поставок Tomahawk. Впрочем, нагло выразился Песков, якобы "нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева".

Заявления из Белого дома

Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk. Впрочем, отметил вице-президент, окончательное решение остается за американским лидером Дональдом Трампом. А он, добавил Вэнс, "сделает то, что лучше отвечает интересам США".

"Что ж, сейчас, как сказал президент (Трамп - Ред.), мы это изучаем", - подчеркнул чиновник.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в эфире Fox News также заявил, что решение о потенциальном предоставлении Tomahawk Украине пока не принято. Политик подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил об этом во время встречи с американским коллегой.

"Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно попросил их, что было подтверждено вице-президентом Вэнсом в постах в социальных сетях. Это будет решать президент", - сказал Келлог.

