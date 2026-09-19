Ракеты заканчиваются: США предупредили союзников о задержках поставок на годы

Война в Иране исчерпала запасы США: поставки ракет союзникам задержат на 5 лет, под угрозой ПВО Украины / © Getty Images

Реклама

Соединенные Штаты официально проинформировали своих международных союзников и партнеров о возможных задержках с запланированными поставками вооружений на 5 лет, поскольку они восстанавливают истощенные запасы боеприпасов.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама

По словам чиновников, многие европейские страны ожидают, что поставки ключевых средств ракетной и противовоздушной обороны будут отложены из-за того, что американские военные исчерпали собственный арсенал в войне с Ираном.

Реклама

Германия обратилась к США с просьбой ускорить поставку крылатой ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk и наземной пусковой установки Typhon, но истощение американских запасов этого мощного оружия означает, что ее производитель, Raytheon компании RTX Corp., вряд ли выполнит заказ в течение следующих пяти лет.

Два других чиновника заявили, что некоторые восточноевропейские страны, также зависящие от американских систем вооружения, столкнулись с задержками вскоре после того, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля.

Решение Пентагона предоставить приоритет собственным арсеналам также усложняет попытки Украины добиться от США предоставления ей большего количества ракет-перехватчиков противовоздушной обороны Patriot в преддверии сложной зимы. Вопрос крайне необходимой Украине противовоздушной обороны станет ключевой темой на заседаниях ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп в начале этой недели заявил журналистам, что он ведет переговоры с Украиной либо по отправке им «намного менее сложной версии» системы Patriot, либо по предоставлению европейцам лицензий на производство этого оружия.

Реклама

По оценкам США использовали в Иране более половины своих самых современных вариантов ракет Patriot, треть своих ракет Tomahawk и почти половину своих высокоточных ударных ракет и ракет-перехватчиков терминальной высотной обороны (THAAD). Бюджетное управление Конгресса заявило, что с июня 2025 США, вероятно, использовали до двух третей своего арсенала ракет-перехватчиков противоракетной обороны.

За первые несколько месяцев войны в Иране американские военные выпустили так много боеприпасов по иранским целям, что «привело к дефициту стратегических запасов и выявило узкие места промышленных баз для пополнения запасов боеприпасов», — признали официальные лица Пентагона своему генеральному инспектору.

Как говорится в отчете надзорного органа, опубликованном на этой неделе, сейчас чиновники США работают над созданием запасов критически важных компонентов и отдельных боеприпасов, а также оптимизацией сроков производства.

Американские оборонные фирмы наращивают производство, а Lockheed Martin Corp работает над увеличением годовой мощности с примерно 600 до 2000 самых современных ракетных сегментов PAC-3, или Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement.

Реклама

Дефицит запасов влияет не только на США и Европу. В апреле США сообщили Японии, что поставки ракетных комплексов «Томагавк» будут задержаны на целых два года. Саудовская Аравия также призвала союзников, включая США, оказать военную поддержку для противодействия атакам хуситов в Йемене. Вашингтон не сообщил, предоставит ли он дополнительную помощь.

Тем не менее, по словам источников, США продолжают поставлять Украине оружие, приобретенное европейскими союзниками, по инициативе НАТО и Европейского Союза.

Главное беспокойство Европы состоит в том, что США перестанут оказывать Украине поддержку на поле боя.

Европейские лидеры планируют лоббировать Трампа о предоставлении Украине большего количества ракет «Петриот» на следующей неделе, когда мировые лидеры посетят заседание Организации Объединенных Наций. Чиновники ЕС также надеются заставить США предоставить европейским странам лицензии на создание собственных ракет «Петриот», которые впоследствии могут быть предоставлены Киеву.

Ранее посол США при НАТО ответил, почему Украина не может быстро дать больше ракет Patriot.

Новости партнеров

Новости партнеров