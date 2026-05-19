Трамп отложил удар по Ирану после просьб лидеров стран Персидского залива

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить планируемый военный удар по Ирану после обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social .

По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид аль-Нагаян призвали его отказаться от якобы запланированной атаки на ближайший день.

Реклама

Как отметил президент США, арабские лидеры убеждали его, что продолжаются серьезные переговоры и еще есть шанс достичь договоренностей.

Трамп заявил, что потенциальное соглашение должно гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия. По его словам, именно из уважения к позиции союзников он поручил министру обороны Питу Гегсету, главе Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и американским военным не наносить удар.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США готовы к масштабной военной операции, если переговоры провалятся и стороны не смогут достичь приемлемого соглашения.

Ранее издание The New York Times сообщало, что советники Трампа уже подготовили сценарии возобновления военных ударов в случае , если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

Реклама

Новости партнеров