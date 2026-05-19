ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Трамп отложил удар по Ирану после просьб лидеров стран Персидского залива

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил планируемый военный удар по Ирану после обращений лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые попросили дать шанс переговорам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить планируемый военный удар по Ирану после обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social .

По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид аль-Нагаян призвали его отказаться от якобы запланированной атаки на ближайший день.

Как отметил президент США, арабские лидеры убеждали его, что продолжаются серьезные переговоры и еще есть шанс достичь договоренностей.

Трамп заявил, что потенциальное соглашение должно гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия. По его словам, именно из уважения к позиции союзников он поручил министру обороны Питу Гегсету, главе Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и американским военным не наносить удар.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США готовы к масштабной военной операции, если переговоры провалятся и стороны не смогут достичь приемлемого соглашения.

Ранее издание The New York Times сообщало, что советники Трампа уже подготовили сценарии возобновления военных ударов в случае , если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie