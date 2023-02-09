"Рамштайн": Пентагон анонсировал конкретное обсуждение неотложных потребностей украинских военных

Об этом заявил спикер минобороны США генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Обсуждения на следующей неделе (в формате «Рамштайн» – ред.) будут сосредотачиваться на самых неотложных потребностях Украины в сфере безопасности, особенно с учетом приближения годовщины незаконного вторжения России», — отметил представитель Пентагона.

В частности, ожидается анализ достигнутого прогресса, а также «очень предметные» обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем.

Между тем, в вопросе вероятных поставок американских самолетов в Украину у него нет официальных анонсов. США будут продолжать тесные консультации с украинцами, международными союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее актуальные потребности в сфере безопасности.

«И мы будем очень упорно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинцев такими возможностями, чтобы они могли добиться успеха на поле боя», — резюмировал представитель оборонного ведомства США.

Также обучение украинских военных в немецком Графенвере будет продолжаться еще несколько недель. По его словам, американское командование готово продолжить обучение для последующих подразделений из Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине дальнобойное оружие, самолеты, танки ради победы.

Также Зеленский подытожил визит в Британию: речь идет о мощном количестве бронетехники и поставках дальнобойного оружия.

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