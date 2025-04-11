"Рамштайн" под председательством Германии: о чем договорились союзники

В Брюсселе состоялась встреча в формате «Рамштайн» / © Getty Images

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В Брюсселе 11 апреля состоялась 27 встреча Контактной группы по обороне Украины, в формате Рамштайн.

На заседание собрались участники 51 страны, обсуждавшие оказание военной помощи и поддержки Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ.

Встреча возглавляли министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус. Это первое заседание, где Германия выступала главенствующей страной.

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Ожидалось, что встреча пройдет без участия США, однако министр обороны Пита Гегсет присоединился к ней в формате онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к обсуждению по видеосвязи, включившись с Кривого Рога, где находился с поездкой. О чем договорились участники – узнайте в материале ТСН.ua.

Рекордная помощь

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о выделении военной помощи Киеву в рамках "Рамшайна" на сумму 21 миллиард евро (23,9 миллиарда долларов).

По словам Гили, это рекордная поддержка в военной помощи Украины.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что это «точно будет иметь влияние на поле боя уже в этом году».

«Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Мы обеспечим то, чтобы Украина и дальше получала выгоду от нашей совместной военной поддержки», — добавил Писториус.

Создание новой коалиции

В ходе заседания союзники создали коалицию под названием «Радиоэлектронная борьба».

В Министерстве обороны Германии отмечают, что группу создали для усиления Украины по следующим направлениям:

в разведке и препятствии коммуникациям врага;

в коммуникации внутри ВСУ;

в противодействии дронам;

для повышения эффективности систем вооружения.

Военный пакет помощи от Германии

Также Германия дополнительно выделит более 11 млрд. евро для последующей военной помощи Украине до 2029 года.

Кроме того, Украина получит от Германии новый пакет военной помощи .

В него входят:

четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

300 разведывательных беспилотников;

120 ПЗРК;

14 артиллерийских систем;

100 радаров наземного наблюдения;

30 управляемых ракет PATRIOT;

25 боевых машин пехоты Marder;

100 тысяч боеприпасов.

Литва выделит средства на закупку боеприпасов

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила о намерении предоставить Украине дополнительные 20 миллионов евро на закупку боеприпасов, передает издание LRT .

По ее словам, украинская армия должна быть перевооружена, ведь это первая и главная гарантия безопасности Украины. А именно это способность армии воевать и «обеспечить, чтобы Россия не чувствовала, что она может двигаться вперед».

Шакалиене добавила, что не уверена в том, что удастся достичь стойкого перемирия, ведь Россия не соблюдает никаких договоренностей.

Эстония предоставит 10 тысяч боеприпасов

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о предоставлении Украины 10 тысяч боеприпасов, а также 750 тысяч сухпайков для ВСУ, передает « Общественное ».

«Или на этой неделе или на следующей, мы доставим 10 тысяч боеприпасов калибром 155-мм. Мы также доставим 750 тысяч свертков с едой для солдат. И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем с помощью наших друзей из разных европейских стран амуницию для ВСУ», — сообщил Певкур.

Нидерланды выделят средства на ПВО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна выделит дополнительные 150 млн евро на противовоздушную оборону Украины, передает Укринформ.

Кроме этого, Нидерланды также:

продолжают снабжение F-16;

инвестируют 500 млн евро в проект дронов для Украины.

Как отметил Брекельманс, этот проект воплощается совместно с Великобританией.

Помощь от Британии и Норвегии

Великобритания и Норвегия выделят 450 миллионов фунтов (589 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, говорится на сайте британского правительства.

В частности, 350 миллионов фунтов поступят от Великобритании, остальные средства предоставит Норвегия через Международный фонд для Украины.

Пакет предусматривает предоставление 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание техники, которую Великобритания ранее передала Украине.

Также выделят более 250 миллионов фунтов стерлингов на радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч FPV-дронов, которые закупят у британских и украинских производителей.

Министр обороны Британии Джон Гили во время встречи в Рамштайне заявил, что 2025 год является критическим для Украины, и союзники должны обеспечить ВСУ всем необходимым для противостояния российской агрессии.

Следующая встреча может пройти в Украине

Министр обороны Рустем Умеров предложил провести следующую встречу в формате «Рамштайн» в Украине, привлекая к ней представителей украинских Сил обороны и оборонно-промышленного комплекса.

«Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны и привлечь наш ОПК — это будет такой новый формат», — сказал Умеров.

Отметим, что резидент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании группы «Рамштайн» назвал единственный способ принудить Россию к миру.

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