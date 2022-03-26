"Рано заявляли, что не будут вмешиваться": Подоляк рассказал, как НАТО спровоцировал Россию на эскалацию

"Рано заявляли, что не будут вмешиваться": Подоляк рассказал, как НАТО спровоцировал Россию на эскалацию

Войну в Украине он назвал "обломком третьей мировой".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что заявления НАТО о невмешательстве в войну России против Украины еще до ее начала спровоцировали РФ на эскалацию.

Об этом Подоляк рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Мы благодарны за помощь разных западных стран", – ответил советник главы ОП на вопрос о том, разочарованы ли украинцы в НАТО и партнерах?

"Что касается НАТО – это задача военных НАТО – превентировать риски войн, или бороться с ними, если они уже есть. Это их работа. А они говорят: "Война в Украине? Нет, нет, это не наша война". Но война продолжается, и это уже обломок третьей мировой. Это нас удивляет", – сказал Подоляк.

"Кроме этого, почему они (Альянс – ред.) так рано заявляли, что в случае войны России против Украины они не будут вмешиваться? Ведь это провоцировало Россию на эскалацию", – добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, в этом же интервью Подоляк рассказал, что одним из ключевых элементов переговоров по завершению войны РФ против Украины является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для государства. Такая система гарантий невозможна без участия, прежде всего, США.