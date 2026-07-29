Сергей Лавров. / © Associated Press

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В Кремле жалуются, что якобы агрессор Россия оказалась в ситуации, когда против нее выступает весь западный мир.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.

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По словам Лаврова, на Западе якобы продолжают говорить о «стратегическом поражении» России и поддерживают оппозиционеров, которые выступают против политики Кремля и даже «борются за раскол РФ».

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Российский министр панически заявил, что ситуация для РФ «непростая». Мол, страны Запада «с разной степенью ярости воюют против России через Украину». Традиционно пожаловался Лавров еще и на помощь с вооружением для Украины от партнеров.

Он также цинично заявил, что к моменту начала «сво» — то есть полномасштабной войны — российское общество якобы было «спокойным и довольным» уровнем жизни. В то же время Запад, дерзко добавил Лавров, якобы был не заинтересован в стабильности внутри РФ и стремился «расшатать» ситуацию в стране.

Глава МИД также лживо обвинил западные страны в якобы попытках «настроить общество против власти и готовить провокации».

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова взорвалась новыми обвинениями в адрес ЕС. Она дерзко обвинила Евросоюз в «неонацизме», а Великобританию якобы в участии в «террористических ударах» по территории России.

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Кроме того, российский чиновник также устроила истерику в сторону США из-за заявлений американских чиновников о сроках окончания войны. Новую истерику вызвали слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что войну в Украине невозможно остановить за полчаса.

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