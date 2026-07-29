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"Расшатывают Россию": Лавров в панике обвинил Запад в заговоре против Кремля
Российский министр иностранных дел заявил, что якобы Запад «воюет против России через Украину».
В Кремле жалуются, что якобы агрессор Россия оказалась в ситуации, когда против нее выступает весь западный мир.
Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.
По словам Лаврова, на Западе якобы продолжают говорить о «стратегическом поражении» России и поддерживают оппозиционеров, которые выступают против политики Кремля и даже «борются за раскол РФ».
Российский министр панически заявил, что ситуация для РФ «непростая». Мол, страны Запада «с разной степенью ярости воюют против России через Украину». Традиционно пожаловался Лавров еще и на помощь с вооружением для Украины от партнеров.
Он также цинично заявил, что к моменту начала «сво» — то есть полномасштабной войны — российское общество якобы было «спокойным и довольным» уровнем жизни. В то же время Запад, дерзко добавил Лавров, якобы был не заинтересован в стабильности внутри РФ и стремился «расшатать» ситуацию в стране.
Глава МИД также лживо обвинил западные страны в якобы попытках «настроить общество против власти и готовить провокации».
Напомним, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова взорвалась новыми обвинениями в адрес ЕС. Она дерзко обвинила Евросоюз в «неонацизме», а Великобританию якобы в участии в «террористических ударах» по территории России.
Кроме того, российский чиновник также устроила истерику в сторону США из-за заявлений американских чиновников о сроках окончания войны. Новую истерику вызвали слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что войну в Украине невозможно остановить за полчаса.