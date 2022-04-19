Рашизм: на чем базируется идеология страны-агрессорки

Рашизм: на чем базируется идеология страны-агрессорки

Рашизму присущи использование энергоносителей и военной силы как инструментов геополитического воздействия.

Рашизм теперь имеет свою официальную страницу в Википедии. Во всемирно известной онлайн-энциклопедии он интерпретируется как официальная политическая идеология властного режима Российской Федерации.

Об этом говорилось в ТСН.

Возник термин рашизм от сочетания двух слов — "фашизм" и английского "Раша". И приобрел широкую популярность после российского вторжения в Украину. В статье отмечено, что идеология страны-агрессорки базируется на идеях империализма, тоталитаризма, богоизбранности, старшества братского народа и нетерпимости к культуре других народов. Главным символом рашизма в википедии указан знак Зет. Кстати, уже многие отмечают его сходство с нацистской свастикой.

В Википедии пишут, что рашизму присущи использование энергоносителей и военной силы как инструментов геополитического воздействия. А еще упоминается о геноциде украинцев, выявленном после массовых убийств на Киевщине.

Кстати, убийц, насильников и мародеров, устроивших резню в Буче, Владимир Путин решил отметить. 64-й отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск, непосредственно совершавшей все зверства — присвоили почетное наименование "Гвардейская".

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Рашизм теперь имеет свою официальную страницу на "Википедии"