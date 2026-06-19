Раскол в ЕС: тайные контакты с Путиным по Украине вызвали скандал

Президент Евросовета Антониу Кошта / © Getty Images

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Президент Евросовета Антониу Кошта оказался в центре скандала из-за попыток самостоятельно наладить контакты с Москвой для возможных переговоров по войне в Украине. Это вызвало жесткую критику со стороны лидеров ЕС, назвавших действия чиновника «непрофессиональными» и «оскорблением».

Об этом говорится в статье Die Welt.

ЕС критикует Кошту за контакты с Россией «за спиной» блока

В ночь на 19 июня во время саммита Евросоюза вспыхнула острая дискуссия вокруг Кошты из-за его попыток установить контакты с Россией.

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«Нет ни одного мандата, его переговоры не были согласованы с государствами-членами», — сказал дипломат одной из крупных стран ЕС.

По его словам, президент Евросовета действует «непрофессионально».

После обсуждений в немецких правительственных кругах эти действия охарактеризовали как «оскорбление». Канцлер Германии Фридрих Мерц на заседании подчеркнул, что Кошта представляет ЕС, но не выполняет роль посредника. В немецком правительстве эту инициативу также назвали «несогласованной» и «непрофессиональной».

По словам источников, глав государств и правительств проинформировали об этих контактах уже после того, как они прошли. Свое недовольство, по информации источников, выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Ранее в офисе президента Евросовета заявили, что контакты с Москвой были налажены на случай возможного старта переговоров по войне в Украине.

«В последние недели состоялись короткие контакты на дипломатическом уровне для открытия каналов коммуникации», — подтвердил чиновник Евросоюза.

При этом никаких предметных переговоров не велось.

По данным немецких медиа, речь идет о двух телефонных разговорах руководителя кабинета Кошты.

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В Евросоюзе отмечают, что при любом развитии событий в будущем у блока есть собственные стратегические интересы, которые нуждаются в защите, «поэтому важно поддерживать отлаженные дипломатические каналы с Россией. Евросоюз не посредник». В то же время ЕС продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к справедливому и продолжительному миру.

Что касается потенциальных будущих контактов и вопросов, которые могут стать предметом обсуждения в соответствующий момент, Кошта на протяжении последних недель, по данным его офиса, поддерживал тесную координацию с европейскими лидерами.

Как Кошта объяснил свои контакты с Россией

По данным из окружения президента Евросовета, во время саммита он отстаивал свое решение по налаживанию контактов с Россией.

«Цель заключалась в том, чтобы быть готовыми, когда наступит подходящий момент для защиты интересов Евросоюза», — пересказала слова Кошты в разговоре с лидерами государств и правительств чиновница ЕС.

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Президент Евросовета подчеркнул, что ключевым остается сохранение единой европейской политики в отношении России.

«А роль президента состоит в том, чтобы сохранять единство Евросоюза», — говорилось далее.

В ходе дискуссии несколько глав государств и правительств также подчеркнули, что президент Евросовета «в соответствии с договорами является естественным представителем интересов Евросоюза».

Кто может представлять ЕС на переговорах с Россией, США и Украиной

В то же время, в самом ЕС пока нет единой позиции относительно того, кто именно должен представлять европейскую сторону в потенциальных переговорах с Россией, США и Украиной.

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Мерц, ранее говоривший об «окне возможностей» для переговоров с Москвой в ближайшей перспективе, дал понять, что видит центральную роль за форматом Е-3 — Германиею, Францией и Великобританией. В то же время верховная представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас, как и Кошта, также стремится участвовать в переговорах. Однако такой подход вызывает сомнения у части государств-членов.

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от оценки контактов Кошты с Москвой.

«Я не знаю слишком много деталей об этом», — заявил Зеленский журналистам после завершения саммита.

В последние дни Мерц и Макрон, в частности во время саммита G7, неоднократно подчеркивали, что Украина находится в более выгодном военном положении. По их мнению, это может создать шанс для переговоров, если президент России Владимир Путин осознает невозможность военной победы.

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Евросоюз претендует на ведущую роль в переговорах

После того как попытки посредничества со стороны США не принесли результата, Евросоюз, как основной союзник Украины, заявляет о намерении играть ведущую роль в будущем мирном процессе.

В то же время, в Москве это воспринимают иначе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС не является подходящим партнером для переговоров. По мнению министра, настоящей целью европейских политиков является не поиск компромисса с РФ, а поддержка украинских властей и сохранение Украины как плацдарма для дальнейшего геополитического противостояния.

Тайные переговоры ЕС с Россией — что известно

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что в июне советник Кошты провел два закрытых разговора с представителем окружения Путина для подготовки почвы к предстоящим переговорам по прекращению войны. Издание писало, что ЕС стремится не лишиться влияния на мирный процесс на фоне контактов президента США Дональда Трампа с Кремлем. Германия, Франция и Британия координируют свои стратегии диалога с Москвой, согласовывая действия с Киевом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что возможные контакты ЕС с Путиным по поводу завершения войны являются исключительно внутренним делом Евросоюза. Он подчеркнул, что Североатлантический союз не участвует в этих дискуссиях, однако внимательно следит за ситуацией и с уважением относится к поиску европейскими странами путей для дипломатического урегулирования.

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