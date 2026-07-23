Раскол в Кремле: Зеленский заявил о двух лагерях вокруг Путина с разными планами на войну

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии двух вражеских лагерей в окружении президента России Владимира Путина: одни стремятся завершить войну, другие требуют эскалации.

Об этом глава государства сказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Зеленский заявил, что, по информации украинской разведки, в ближайшем окружении Путина сформировались два лагеря. Одни его представители выступают за завершение войны, поскольку видят риски экономического коллапса. Другие, напротив, настаивают на продолжении и расширении боевых действий.

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«У меня вчера был широкий доклад разведок, и мы видим, что у Путина есть люди, которые хотят закончить войну, видят экономический коллапс. Но есть милитари-пипл, желающие расширения войны», — сказал президент Украины.

Он также предупредил, что зимой Украина может оказаться перед одним из двух сценариев: мирными переговорами с Россией или последующей эскалацией войны.

"У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь — дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте — это очень важно, чтобы мы все же сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я фокусируюсь. Мы понимаем с вами, с кем имеем дело. Потому что альтернатива этому, которую всегда ищет Россия, — это война, увеличение мобилизации», — рассказал Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что окружение Путина подает сигналы Украине и партнерам о понимании его вины в войне и ее последствиях. По словам президента, украинские дальнобойные удары создают токсическую атмосферу вокруг диктатора, а последствия его политики все сильнее испытывают рядовые россияне. В то же время, сама Россия пока не готова к реальному прекращению войны.

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